Cgil Livorno saluta la compagna Laura Grassi

Apprendiamo con estremo dolore la notizia della scomparsa di Laura Grassi, una compagna sempre al fianco delle persone più deboli: si è spenta stamani all’ospedale di Livorno all’età di 74 anni, dopo una breve malattia.

Laura ha lavorato una vita come dipendente per la Cgil con estrema professionalità e dedizione, e una volta andata in pensione ha continuato a collaborare con serietà e passione con lo Spi-Cgil e Federconsumatori presso i nostri uffici di Cecina, Rosignano e Donoratico. Una persona unica, che non dimenticheremo mai.

Le esequie si terranno domani lunedì 27 novembre alle ore 10 presso la camera mortuaria del cimitero di Cecina.

Ai familiari e a tutti gli amici di Laura vada il più profondo cordoglio di tutta la Cgil.

Fonte: Cgil provincia di Livorno