Empoli-Sassuolo 3-4, partita pirotecnica: Finale amaro per gli azzurri, passa il Sassuolo

L'Empoli cade in casa per 3-4 contro il Sassuolo al termine di una gara accesa, vivace, pirotecnica che ha visto mettere sul tabellino ben sette reti realizzate. Un finale amaro per la squadra di Andreazzoli che dopo aver raggiunto il pareggio all'86' si fa nuovamente sorpassare dai neroverdi con il destro di Berardi che si insacca alle spalle di Berisha complice anche una deviazione di Cacace. C'è tanto dispiacere per quello che poteva essere quantomeno un pareggio ma che è risultato poi invece una sconfitta che pesa tantissimo per il bilancio della classifica.

Quella di oggi era una di quelle gare fondamentali e importanti per risalire la classifica. I tre punti oggi avrebbero permesso di superare la squadra di Dionisi allungando maggiormente dal terz'ultimo posto. In campo si è visto un Empoli propositivo a cui è sembrato mancare però esperienza e lucidità, agganciare un pareggio all'86' e subire pochi minuti dopo il gol del 3-4 è sintomo di una rosa che deve ancora acquisire determinati automatismi.

LA CRONACA

Nella tredicesima giornata di campionato il Sassuolo supera l’Empoli: al Carlo Castellani finisce 3-4 per i neroverdi, capaci di trovare il gol deciso al 92′ co’n Berardi. Azzurri in campo con il 4-3-2-1, a sostegno di Caputo ci sono Cambiaghi e Cancellieri mentre Ranocchia fa il regista nei tre di centrocampo. Sassuolo in versione 4-2-3-1. Passano quattro minuti e l’Empoli passa in vantaggio: Cambiaghi, atterrato da Viti, è bravo a prendersi il calcio di rigore che Ciccio trasforma con freddezza incrociando alla destra di Consigli. Il Sassuolo ha la forza di reagire e al 12’ trova il pareggio con un colpo di testa di Pianamonti su angolo di Laurentie. Gli azzurri si rifanno in avanti con un cross di Fazzini per Ismajli anticipato prima di impattare di testa. Al 22’ il Sassuolo colpisce di nuovo con Henrique che di testa ribalta il risultato. Tutto da rifare per gli azzurri. La reazione dei ragazzi di Andreazzoli non si fa attendere più di tanto: percussione centrale di Fazzini che porta palla fino al limite dell’area e con un destro a pelo d’erba batte Consigli. È 2-2, prima rete in Serie A per Jacopo. L’Empoli prende campo e fiducia rendendosi pericoloso con Ranocchia e Cambiaghi mentre il Sassuolo con una conclusione della distanza di Thorstved respinta da Berisha. Primo tempo che si chiude sul 2-2.

Si riparte e dopo pochi minuti l’Empoli ha una grande occasione: parte tutto da destra con Cambiaghi, tocco per Caputo che in area serve Cancellieri che si fa murare la conclusione da pochi passi da Toljan con un intervento provvidenziale. Il Sussuolo, che prima aveva perso Viti per un problema fisico, torna in avanti: contatto tra Cancellieri e Toljan che il Var segnala all’interno dell’area di rigore. Dal dischetto si presenta Berardi che riporta in vantaggio la sua squadra. Allora mister Andreazzoli inserisce forze fresche al 60′: dentro Maldini, Grassi e Kovalenko per Cancellieri, Ranocchia e Fazzini. Mentre Dionisi al 78′ mande dentro Mulattieri per Pinamonti, Castillejo per Laurientè e Bajrami per Thorstvedt. Andreazzoli termina le sue sostituzioni con Destro per Cambiaghi e Gyasi per Maleh. Berardi centra la travesta; dall’altra parte gli azzurri agguantano il pari: Gyasi per Destro, conclusione sulla traversa raccolta da Kovalenko che di prima intenzione non sbaglia con il sinistro. Concessi cinque minuti di recupero. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bajrami ribattuto dalla barriera, la palla arriva a Berardi sul secondo palo: destro deviato e Berisha che finisce in rete. L’Empoli chiude il match in avanti: destro violento di Ismajli respinta da Consigli. Al Castellani Computer Gross Arena vince il Sassuolo

IL TABELLINO

MARCATORI: 3' rig. Caputo, 30' Fazzini, 86' Kovalenko (E); 11' Pinamonti, 22' Matheus Henrique, 66' rig. e 90'+1 Berardi (S)

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (70' Kovalenko), Ranocchia (70' Grassi), Maleh (79' Gyasi); Cancellieri (70' Maldini), Caputo, Cambiaghi (79' Destro). In panchina: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Shpendi, Guarino, Marin, Ebuhei, Bastoni. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Viti (55' Vina); Boloca, Matheus Henrique; Berardi (90'+3 Pedersen), Thorstvedt (78' Bajrami), Laurienté (78' Castillejo); Pinamonti (78' Mulattieri). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Ferrari, Ceide, Volpato, Lipani, Defrel. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno

NOTE: AMMONITI: Fazzini, Maleh, Grassi (E); Matheus Henrique, Berardi (S)