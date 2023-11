Iscrizioni ancora aperte per “Decora il tuo Natale!” iniziativa in arrivo il 10 dicembre promossa da Il Ponte

Ancora posti disponibili per “Decora il tuo Natale!”, evento speciale organizzato dall’Associazione Culturale “Il Ponte” di Empoli (FI) in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa, che si svolgerà domenica 10 dicembre dalle 16:00 alle 18:30 presso il Centro XXIV Luglio in via Ferrucci, 12 a Empoli, si rivolge sia agli adulti che ai bambini da 2 a 10 anni d’età.

Per gli adulti è in programma il laboratorio “Christmas Packaging”: i partecipanti potranno portare con sé i propri regali e imparare a impacchettarli in modo unico e originale.

I più piccoli invece potranno dar sfogo alla propria creatività a partire dal racconto di una storia: carta, forbici, colori, brillantini e quant’altro saranno le materie prime che consentiranno a ogni bambino di realizzare creazioni di vario tipo legate alle festività alle porte e di diventare così protagonista del proprio personalissimo Natale.

Il pomeriggio si chiuderà con una sorpresa per tutti i piccoli partecipanti.

“Decora il tuo Natale!” si inserisce nel più ampio lavoro di promozione e sviluppo di attività culturali volte a realizzare benessere ed educazione favorendo socialità portato avanti da più di vent’anni dall’Associazione Culturale “Il Ponte”.

L’evento è gratuito per i bambini, mentre per gli adulti è prevista una quota di partecipazione di 15 € a persona; è obbligatoria la prenotazione al numero fisso 0571 73916, al cellulare 335 5417264 (anche tramite messaggio WhatsApp) oppure inviando una mail a info@associazionecultiuraleilponte.it.

Fonte: Associazione Culturale “Il Ponte”