Lupi Santa Croce fermati sul 3-1 a Reggio Emilia

Una partita dai due volti condanna la Kemas Lamipel alla sconfitta 3-1. Primi due parziali impalpabili, nonostante la buona notizia del rientro di Colli e l'entusiasmo dai sostenitori al seguito, terza e quarta frazione con un'ottima Santa Croce, superata soltanto nel finale da un'ottima Reggio Emilia. Per i Lupi è una sconfitta che brucia, servirà la miglior versione di questa squadra già tra sette giorni, nello scontro diretto in programma al Pala Parenti. Avversaria: BCC Tecbus Castellana Grotte.

Le formazioni iniziali: Kemas Lamipel conferma Coscione e Lawrence sulla diagonale principale, Allik e il rientrante Colli in banda, Cargioli e Mati centrali, Loreti libero. Conad Reggio Emilia risponde con Sperotto in regia, Marks opposto, Suraci e Mariano in posto 4, Bonola e Volpe centrali, l’ex Pochini come libero.

1set. Parte a mille Reggio Emilia, 4-0 con ace di Sperotto. Un altro punto diretto di Suraci vale il 7-1 Conad. Marks prende Colli per il 10-2. Reggio Emilia attacca con percentuali altissime, la Kemas Lamipel non riesce a prendere le misure. Lawrence calpesta la linea, 15-5. Il primo “block” biancorosso è di Allik, La squadra di casa utilizza più volte il cambio tattico in battuta, con quello di Gasparini la squadra di coach Fanuli allunga ancora: 20-8. Minibreak Lupi con Mati al servizio: l’attacco vincente è di Colli, 20-10, ma è un fuoco di paglia perché Conad non lascia respiro e il set scivola via velocemente.

2set. Il secondo set parte con le stesse dinamiche. Volpe chiude la strada a Lawrence, 5-2. Lo stesso Volpe legge la “7” di Mati e chiude la strada al giovane centrale. Bulleri prova la carta del rientrante Gatto da opposto. Marks ci mette un “ace”, 8-3, e la panchina biancorossa è costretta subito al time-out motivazionale. La Kemas Lamipel lotta in fase di ricostruzione ma non riesce a trovare le rigiocate giuste per impensierire Reggio. Il muro di casa va a nozze. Gatto suona la carica tirando forte sulla parallela, ma per i Lupi non sembra proprio la serata giusta. Sul 14-6 Parodi entra al posto di Colli, Giannini rileva Coscione. Sul 16-6 secondo discrezionale di coach Bulleri. 18-6 Gabbriellini rileva Loreti. Il giovane libero mette palla in testa a Giannini e Allik riesce finalmente a fare cambiopalla. Russo rileva Mati, mentre Fanuli da respiro a Mariano e Pochini inserendo Gasparini e Torchia. In campo, tra i biancorossi, anche Petratti per Allik. E’ un set difficile, 21-7. Entra anche l’ex Maiocchi, Lupo nella stagione 2022-23. Conad chiude 25-9 sull’ennesimo errore dei ragazzi di Bulleri.

3set. Bulleri prova a dare la scossa schierando Mati da opposto, Russo al centro in coppia con Cargioli e Parodi posto 4. Il punteggio iniziale da ragione al coach. Mati chiude la palla del 6-6 da seconda linea. Errore di Suraci per il primo vantaggio Lupi, anzi, doppio vantaggio, 7-9, con muro di Russo. La partita mostra un altro volto, coach Fanuli opta per il time-out. Si sblocca anche il gioco al centro, primo tempo perentorio di Cargioli ben innescato da Coscione. Sulla palla successiva Allik mette giù il contrattacco: 10-15. Reggio Emilia sotto pressione commette errori: Marks salta sulla riga di seconda linea, 13-18. Ace di Allik, 13-20, time-out di Fanuli. Sembra un'altra partita, la Kemas Lamipel mostra sicurezza, Parodi ottiene un gran cambiopalla e Cargioli va a prendere Marks a muro. Set indirizzato. Chiude Allik con l’ennesimo attacco sul muro.

4 set. I padroni di casa escono dal torpore trascinati da un Marks inarrestabile. E’ il suo ace a portare la Conad a +3. Coach Bulleri non perde tempo e chiama a sè i ragazzi. Suraci chiude uno scambio lungo e combattuto, 10-5. Risponde Mati da seconda linea, “colpendo” Mariano. I biancorossi accorciano con Allik, 10-8, poi un “monster block” di Cargioli su Suraci porta i Lupi al pareggio: 12-12. Sul 15-14 entra Brucini a muro, per Coscione. Allik continua a spennellare mani, 15-15, ma sul 17-16 Volpe gli chiude la diagonale e regala a Conad il doppio vantaggio. Un missile in parallela di Mati esce di un niente e i locali salgono a + 3, 21-18. Time-out di Bulleri. Al rientro Bonola prende un gran muro punto. La bilancia del set, dopo tanto equilibrio, pende per Reggio Emilia. Chiude Suraci.

Conad Reggio Emilia-Kemas Lamipel S. Croce 3-1

Parziali: 25-12, 25-9, 17-25, 25-19

Conad Reggio Emilia: Caciagli, Mariano 9, Sesto, Sperotto 3, Catellani, Maiocchi, Gasparini 1, Bonola 7, Torchia, Pochini, Volpe 5, Marks 24, Guerrini, Suraci 16. All. Fanuli 2^ All. Zagni

Kemas Lamipel S. Croce: Gabbriellini, Coscione 1, Parodi 4, Cargioli 5, Brucini, Russo 3, Matteini, Petratti 1, Gatto 1, Giannini, Loreti (L), Allik 11, Mati 8, Lawrence 3, Colli 2. All. Bulleri 2^ All. Pagliai

Arbitri dell’incontro: De Simeis Giuseppe, Nava Stefano

Fonte: Ufficio Stampa Lupi Pallavolo