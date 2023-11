Settimana all'insegna della attività presso la Biblioteca Fucini

Una nuova settimana di eventi con la biblioteca comunale Renato Fucini di via Cavour.

Fra le iniziative da segnare in agenda, lunedì 27 novembre alla Casa della memoria di via Livornese 42, ci sono i gruppi di lettura per ragazze e ragazzi condotti dalla bibliotecaria Claudia, un momento per parlare di libri, storie, esperienze e scambiarsi idee e suggerimenti: appuntamento dalle 16.15 alle 17.15 con Gli scompaginati (11-14 anni) e dalle 17.30 alle 18.30 con il Circolo lettura over 14. Per informazioni, è possibile contattare la biblioteca comunale Fucini scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.itoppure chiamando lo 0571.757840.

Proseguendo con le iniziative della prossima settimana, da non perdere al punto Bibliocoop del Centro*Coop di via Sanzio, martedì 28 novembre 2023, alle 16.30, l'appuntamento con Sferruzza Sferruzza e l'universo del fatto a mano coi ferri e all’uncinetto: per partecipare all’incontro basta inviare una mail abiblioteca@comune.empoli.fi.it oppure chiamare il numero telefonico 0571 757840.

CHIUSURA SALA MAGGIORE - Per permettere le operazioni di allestimento e di disallestimento necessariE per La Notte del Premio Pozzale, in programma sabato 2 dicembre 2023 in occasione della cerimonia di consegna della 70esima edizione del Premio Pozzale - Luigi Russo, la Sala Maggiore della biblioteca comunale resterà chiusa al pubblico da mercoledì 29 novembre, compreso, fino alle 14 di lunedì 4 dicembre: riaprirà al pubblico nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre, dalle 14. Resteranno comunque attivi tutti i servizi della 'Fucini'.

PUNTI PRESTITO - "Ti presto" al Centro Giovani Avane (via Magolo, 32) a La Vela Margherita Hack, aperto al pubblico martedì 9-12 e giovedì 16-19; "Ti presto" alla Casa della Memoria (via Livornese 42), apertura al pubblico tutti i lunedì e i mercoledì in orario 16-19; punto prestito Bibliocoop al Centro*Empoli (via Raffaello Sanzio 199), aperto lunedì 9-12, mercoledì e venerdì 16-19.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli