Smantellati due bivacchi nella zona boschiva di Santa Luce probabilmente usati per vendita stupefacenti

I militari della stazione di Santa Luce, insieme al personale del Nucleo carabinieri forestale di Riparbella, sono intervenuti nell’ area boschiva in località Corbaina, della frazione di Pomaia, dove nei mesi scorsi erano già stati identificati e segnalati alcuni acquirenti di droghe.

Questo ha spinto i militari a svolgere ulteriori indagini in quelle zone, per contrastare lo spaccio.

Dalle analisi sono emerse tracce di attività, all’interno della sono boschiva. per la precisione sono stati trovati due bivacchi, comprensivi di tende da campeggio, vestiti, sacchi a pelo, carbonella per accendere il fuoco, alimenti di vario genere e ventitré batterie per auto utilizzate per ricaricare telefonini e personal computer.

L’area è stata bonificata ed il materiale è stato consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.