Spaventoso incidente a Montopoli. Quattro assistiti in codice rosso

L’impatto contro un muretto di recinsione di una casa, poi il volo e il ribaltamento. È stata una notte di terrore quella dei quattro passeggeri a bordo della Fiat 600 e dell’Audi A2 che si sono scontrate attorno a mezzanotte sulla Tosco Romagnola all’Angelica nel comune di Montopoli Val d’Arno.

Le auto, con rispettivamente a bordo 3 passeggeri e solo il guidatore nell’Audi, stavano procedendo in direzione Capanne quando sono finite fuori strada scontrandosi entrambi contro il muretto di un’abitazione. La corsa della Fiat 600 si è arrestata proprio sulla recisione della casa mentre l’Audi, dopo essersi ribaltata è finita nel giardino dell’abitazione.

Ancora in corso gli accertamenti sulle cause. I quattro passeggeri sono stati trasportati in pronto soccorso in codice rosso. Due di loro risultato essere gravi. Sono intervenuti sul posto quattro ambulanze e due automediche, i vigili del fuoco di Castelfranco e i carabinieri di San Miniato.