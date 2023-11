Tenta di rubare un’auto ma viene sorpreso dal proprietario. Un arresto a Firenze

Stava cercando di rubare un’auto ma il proprietario si è accorto del tentativo e ha subito dato l’allarme ai carabinieri che hanno arrestato il ladro.

È accaduto ieri a Firenze in via Donizetti, limitrofa a Piazza Puccini. Appena i militari sono arrivati sul post il ladro, un 24enne gambiano ha subito tentato la fuga, uscendo dall’abitacolo e spintonando gli agenti e riuscendosi ad allontanare per qualche metro. A nulla è valso il tentativo di scappare: i militari, infatti, lo hanno raggiunto e sono riusciti a bloccarlo malgrado la resistenza opposta dal ragazzo e i colpi sferrati loro.

I successivi accertamenti hanno permesso anche di restituire al proprietario della vettura, una collanina che il ladro aveva rubato dal vano portaoggetti dell’auto.

Il 24enne è stato arrestato per furto e resistenza a pubblico ufficiale e ristretto nelle camere di sicurezze della Stazione CC Firenze Santa Maria Novella. Domani la celebrazione del rito direttissimo.