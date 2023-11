Unità cinofile: iniziativa all'istituto Fermi di Pontedera per parlare di lotta alla violenza sulle donne

Si è tenuto ieri l’incontro tra la Caposquadra del nucleo cinofilo ANC della regione Toscana, Dottoressa Ilaria Mancini, ed i ragazzi dell'istituto Scolastico Enrico Fermi di Pontedera per discutere del tema della violenza contro le donne.

L’importanza di non nascondersi dietro la paura e la necessità di denunciare situazioni o relazioni oppressive sono stati gli argomenti centrali dell’iniziativa.

Affrontare il tema della lotta contro la violenza sulle donne, anche sulla base degli ultimi drammatici fatti di cronaca, deve rappresentare una priorità di tutte le associazioni al servizio dei cittadini.

In questo ambito, le unità cinofile, rappresentano importanti aiuti, che contribuiscono a fornire prove per assicurare il colpevole alla giustizia.

La referente per l’ANC Mancini ha poi ribadito quanto l’impegno delle unità cinofile sul territorio sia profondo, ricordando anche quanto si possa imparare dal legame con gli animali e quanto il rapporto cane e conduttore sia sano e basato sulla fiducia e sulla libera espressione, cosa che spesso molti esseri umani dimenticano.