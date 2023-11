Us Limite e Capraia-Juventus Academy: impegno a Campi per aiutare gli alluvionati

Nelle scorse settimane, la squadra Juniores dell'Us Limite e Capraia Asd ha deciso di trascorrere il proprio tempo in modo diverso rispetto alla partita in campo, optando per una partita più importante: quella della solidarietà e dell'impegno civico.

Assieme all'allenatore Alberto Lucci e al dirigente responsabile Giacomo Baroncelli, i ragazzi sono stati a Cambi Bisenzio per aiutare a spalare il fango in una delle zone più colpite dalla tragica alluvione del 2 novembre scorso.

Una scelta di campo netta, voluta dalla formazione giovanile, per non restare immobili , non fermarsi solo alla sport, ma fare la propria parte per molte persone in difficoltà dopo aver perso tutto.

"L'idea di andare ad aiutare la popolazione a Campi Bisenzio è emersa dal momento che sono nato e cresciuto proprio a Campi ed ho ritenuto giusto cogliere l'occasione per dare sostegno a chi è stato colpito da questa catastrofe. Devo dire che, quando ho proposto la cosa sia al mister che ai ragazzi, c'è stato un grande entusiasmo e volontà di partecipare. Parlandone insieme, abbiamo pensato anche ad organizzare una raccolta di generi alimentari e non ed è stato possibile grazie pure al sostegno della società e dei genitori.

Nei generi raccolti c'erano latte, pastine, acqua, prodotti per la pulizia.

Appena arrivati a Campi, abbiamo trovato una realtà che ci ha colpiti molto: cumuli di mobili per la strada e la gente disperata per aver perso i ricordi di una vita.

Ci siamo subito messi a disposizione per dare il nostro piccolo sostegno ed è stata sicuramente una domenica che ricorderemo a lungo", commenta Baroncelli.

Fonte: Ufficio Stampa Us Limite e Capraia Asd