Violenza sulle donne: flashmob a Campi Bisenzio

Un centinaio di cittadini tra donne, uomini e bambini si è riunito ieri a campi Bisenzio presso i nei giardini della Resistenza per un flashmob volto a dire basta alla violenza sulle donne.

'"Anche se il nostro Comune sta passando un momento difficile, credo sia importante non abbassare mai l'attenzione su temi importanti come questo - ha dichiarato la e la Vicesindaca con delega alle politiche di genere, Federica Petti - credo sia necessario parlare di violenza di genere e di violenza maschile perché il patriarcato è un sistema dove tutti e tutte noi continuiamo a vivere e non è possibile che in un paese civile ci siano 103 donne uccise ad oggi, una ogni tre. Le donne si sentono sempre più sole e hanno bisogno di essere ascoltate e credute e come Amministrazione Comunale ci poniamo l'obbiettivo di rendere Campi Bisenzio una città sicura e solidale per tutte

le donne”.