Per Dalida – Compagne, siamo qui per restare: iniziativa Cgil per ricordare Dalida Angelini

Nel novero degli appuntamenti in occasione del 25 novembre (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne), domani martedì 28 novembre a Firenze, alle ore 17 presso il Teatro Affratellamento di via Giampaolo Orsini 73, è in programma l’iniziativa (lanciata da Cgil Toscana e Coordinamento Donne Cgil Toscana) “Per Dalida – Compagne, siamo qui per restare”. Conduce Daniela Morozzi, musiche dal vivo di Giuseppe Scarpato, regia di Matteo Marsan.

Una iniziativa per ricordare Dalida Angelini, già segretaria generale di Cgil Toscana prematuramente scomparsa nella notte tra il 7 e l’8 ottobre scorsi, e il suo impegno per i diritti delle donne.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze