Alluvione, la procedura per i residenti a Vinci di richiesta danni

Sono attive sul portale regionale per la ricognizione dei danni a privati dopo l'alluvione del 2 novembre scorso, che ha colpito anche il territorio di Vinci, due nuove sezioni per inserire gli ulteriori danni subiti a beni mobili registrati e non registrati: l'agevolazione riguarda naturalmente anche i residenti del Comune di Vinci, colpiti dall'alluvione.

Nel dettaglio si possono elencare i danni di auto, moto, lavatrici, televisori, ovvero tutti i beni che non rientrano nel quadro delle disposizioni governative del modello B1 per i privati, ma che hanno subito danni nell’alluvione. Per accedere al servizio online è necessario andare all'indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari.

Contestualmente è stato anche pubblicato l'elenco, in aggiornamento, dei centri Caaf di assistenza e supporto ai cittadini per la compilazione della ricognizione dei danni per i privati. Lo scorso 3 novembre è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è stato nominato Commissario per l'emergenza.

Fonte: Comune di Vinci