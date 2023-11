Aquarno, Oliveri denuncia: "Ridotto numero di componenti del cda per escludermi"

“E’ una cosa gravissima - esordisce subito Oliveri - quella che riguarda la situazione del Consiglio di Amministrazione di Aquarno che, dopo le dimissioni del membro di parte pubblica di minoranza Marco Cavallini per un sopravvenuto incarico in Regione, ha deciso in modo del tutto inedito e anomalo di ridurre in corso di mandato il numero dei componenti sapendo che nel decreto di nomina del Comune di Santa Croce il nome del successore a Cavallini sarebbe stato proprio il mio”.

“Che paura avevano in Aquarno di me? Che cosa hanno da nascondere?” Si domanda il Consigliere del gruppo di minoranza Asma 2.1, Vincenzo Oliveri.

Aggiunge Oliveri che il Presidente di Aquarno, Ing. Ilaria Nieri, dopo essere stata incalzata dalle sue domande, si sarebbe trincerata dietro l’autonomia decisionale dell’ente nel ridurre il numero dei consiglieri nel rispetto della percentuale prevista dallo Statuto e, comunque, non avrebbe ritenuto in alcun modo automatica la sostituzione tra i nominativi previsti nel decreto sindacale.

Secondo Oliveri le cose non stanno così perché proprio lo Statuto prevede chiaramente che venendo a mancare un consigliere questo venga sostituito dagli altri nominativi secondo l’ordine preferenziale ma, in questo caso, il suo nome sarebbe stato in successione l’unico della lista.

Circa poi l’autonomia di apporre modifiche al regolamento Oliveri sottolinea come, a concorrere a questa decisione non vi sia stato alcun particolare tipo di necessità se non quella di far fuori dal Consiglio di Amministrazione di Aquarno la voce della minoranza di parte pubblica in un momento così delicato sul trattamento degli scarichi industriali a seguito delle note vicende dell’inchiesta Keu.

“Come il Consiglio rivendica la libertà di poter prendere questa decisione che si presenta assurda e immotivata”, dice Oliveri, “in un momento di grande difficoltà, allo stesso modo, quale parte estromessa, ho la piena libertà e facoltà riconosciuta dalle mie prerogative politiche di informare i cittadini di Santa Croce sull’Arno di quello che al Consorzio sta accadendo nel silenzio generale. Non escludo di porre in essere un flash mob per sottolineare alla cittadinanza come, invece di far chiarezza, si sia scelta la pessima strada di far fuori chi avrebbe dovuto rappresentare il controllo della minoranza pubblica sulle attività dell’ente.

Vincenzo Oliveri, Asma 2.0