Castagnaccio Challenge, parte la sfida tra i forni di Firenze e provincia

Una sfida gastronomica all’insegna di un prodotto tipico della Toscana e di questo inizio d’inverno come il Castagnaccio animerà la giornata di mercoledì 29 novembre, con il proposito di preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni.

Si tratta del “Castagnaccio Challenge”, organizzata da Food Challenge di Firenze, che verrà ospitata dal Privè APS, via della Fornace 9, con inizio alle ore 11.

Una giuria tecnica degusterà le specialità presentate dagli sfidanti attribuendo a ciascuna di esse un punteggio in base alle sue caratteristiche, che verrà a determinare il vincitore di questa prima edizione. Giuria tecnica composta da Massimo Cortini, Angelo Mazzi, Lino Amantini, Luciano Artusi, Alessandro Malotti, Guido Guidi, Gabriella Mari della scuola di cucina Cordon Bleu.

Elenco Partecipanti

• Forno Chiarugi Scandicci via Bessi,19

• Pasticceria Aquila Scandicci via Pascoli, 9/11

• Forno La Spiga Firenze via La Farina, 4R

• Ipan panificio pasticceria Firenze via Datini, 9

• Forno Fior di pane Bagno a Ripoli via Costa al rosso, 28

• Forno Le delizie del mattino Firenze via Paoletti, 9R

• Forno Zini Impruneta via Cavalleggeri, 67

• Pasticceria le Delizie Firenze via del Ponte alle Mosse, 179 n

• Panificio Noferi Figline V.A. via del Cesto, 51

• Forno Sartoni Firenze via dei Cerchi 34/R

• Forno I tre pini Firenze via de' Ginori, 54R

• Forno Batoni Isolotto piazza Batoni, 1

• Forno Becagli Firenze Borgo Ognissanti, 92 rosso

• Pasticceria Andrea Compiobbi Fiesole piazza Mazzini 6/7

• Forno pasticceria Renza Sesto Fiorentino via Gramsci, 262

• Forno Pintucci Firenze via Senese, 147 R

• Panificio Antico Forno Via Chiantigiana, 158 Ginestra Fiorentina

Saranno premiati i primi tre concorrenti classificati grazie al supporto di MI Group Assicurazioni, Works Srl e Drinks Lab.

I giornalisti sono invitati a presenziare. Per conferma inviare una mail a Maurizio Abbati all’indirizzo maurizioabbati@gmail.com.

Fonte: Ufficio stampa