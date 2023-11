Chiude l'alimentari, il circolo Arci a Carraia apre la bottega di vicinato

Con la chiusura definitiva del negozio di alimentari, a Carraia è venuto a mancare un luogo dove acquistare generi di prima necessità, fondamentale soprattutto per chi non ha modo di raggiungere agevolmente il centro di Calenzano; come Circolo ARCI Carraia, facendoci carico delle richieste arrivateci da tanti concittadini e insieme allo SPI CGIL Calenzano e all’Associazione Anziani Calenzano, ci siamo adoperati per dare risposta a questa esigenza.

Siamo lieti di annunciare che, grazie alla disponibilità di tanti volontari e alla collaborazione con Unicoop Firenze, da venerdì 1° dicembre sarà possibile acquistare generi di prima necessità presso il nostro Circolo: questo nuovo servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11, oltre che durante il consueto orario di apertura del nostro bar (tutti i giorni dalle 15 alle 23; sabato e domenica anche la mattina dalle 7 alle 12).

Ci poniamo come obiettivo quello di offrire i prodotti a prezzi paragonabili a quelli del centro cittadino, per garantire un servizio accessibile a tutti; ci adegueremo alle esigenze che i nostri concittadini ci manifesteranno, ampliando nel tempo la gamma di prodotti disponibili.

Auspichiamo che ci sia un riscontro positivo da parte della comunità di Carraia e che siano in molti ad usufruire di questo servizio, in modo da motivarci a proseguire e ad implementare questa ed altre iniziative a vantaggio di tutti.