Convocato il Consiglio comunale a Certaldo

È convocato per mercoledì 29 novembre alle ore 19:00, in prima convocazione, e alle ore 19:30 in seconda, il consiglio comunale straordinario del Comune di Certaldo. La seduta si terrà nella sala consiliare “Denise Latini” in municipio, in Piazza Boccaccio 13, e potrà essere seguita in diretta su http://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Di seguito i temi che saranno discussi.

Comunicazioni

1 - Comunicazioni del sindaco su quadro tariffario Tari con intervento del Responsabile Area Ufficio Tariffe Alia Servizi Ambientali SpA.

2 - Comunicazioni della presidente.

Verbali precedenti sedute

3 - Verbale seduta Consiglio Comunale del 23 ottobre. Lettura e approvazione.

Proposte di deliberazione

4 - Documento Unico di Programmazione (DUP) Triennio 2024-2026. Approvazione indirizzi generali.

5 - Bilancio preventivo 2023/2025. Variazioni.

6 - Urbanistica. “Regolamento per la progettazione di spazi e strutture all’aperto su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di alimenti e bevande annessi a esercizi di somministrazione, esercizi commerciali al dettaglio e artigiani, del settore alimentare” di cui alla deliberazione n. 32/cc/2023 – Riapprovazione a seguito di alcune modifiche.

7 - Rete Documentaria Locale Rea.net. Approvazione schema di convenzione tra i comuni aderenti.

Mozioni

8 - “Sviluppo di progetti di sicurezza urbana integrata nel territorio di Certaldo e accesso ai bandi regionali di finanziamento". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

9 - “Per il riconoscimento del reato di duplice omicidio in caso di assassinio di una donna in stato avanzato di gravidanza". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

10 - “Impegni per l’efficientamento del trasporto ferroviario, in sostegno degli studenti residenti a Certaldo". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

11 - “Istituzione parcheggi rosa nel territorio comunale di Certaldo. Approvazione proposta di regolamento". Mozione presentata dal Gruppo Lega - Salvini Certaldo.

Interrogazioni

12 - “Tutela della cipolla di Certaldo e possibili irregolarità nella vendita del marchio”. Interrogazione presentata dal Gruppo Lega Salvini Certaldo.