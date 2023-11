Due pastori tedeschi antidroga della polizia scoprono mezzo chilo di hashish nella periferia fiorentina

Due pastori tedeschi antidroga della polizia, Onah e Fire, hanno scoperto mezzo chilo di hashish e alcune dosi di cocaina nascosti tra la vegetazione in un'area dismessa di via de' Vespucci, alla periferia di Firenze. L'operazione è avvenuta durante un servizio di controllo sabato scorso. La droga era stata occultata tra le siepi dai pusher, che utilizzavano l'area come magazzino a cielo aperto. Gli agenti, con il supporto delle unità cinofile, avevano a lungo monitorato la zona. La questura ha annunciato che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.