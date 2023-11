Aggressione e rapina in zona stazione: un arresto, caccia al complice

Un 27enne è stato arrestato a Empoli dopo una rapina. Tutto è partito nella serata del 25 novembre in zona stazione, quando i carabinieri hanno notato un 40enne di origini pakistane, residente a Livorno, in difficoltà in mezzo alla strada.

L'uomo ha raccontato di esser stato aggredito da due persone poco prima: i due lo avrebbero preso a bottigliate in testa e rapinato del portafogli, che all'interno aveva 500 euro in contanti.

Il 40enne è stato portato in ospedale e medicato. Dopo le sue dichiarazioni sono partite le indagini dei carabinieri, che hanno ascoltato testimonianze e visionato le telecamere di videosorveglianza.

In seguito hanno fermato uno dei due sospettati e hanno scoperto che si trattava di uno dei due aggressori. Il giovane, di origini marocchine, è finito in manette. La refurtiva non è stata recuperata e sono in corso ulteriori indagini per identificarne il complice.