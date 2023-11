Festa degli alberi, il M5S pianta 4 lecci a Castelfiorentino: "Prossima piantumazione a Fucecchio"

In occasione della settimana dedicata alla "Festa degli alberi" ieri domenica 26 novembre come Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa-Fucecchio abbiamo donato quattro alberi al Comune di Castelfiorentino e piantati in Via del Ferruzzino in un’aiuola pubblica priva di piante, con l’autorizzazione del Comune. Quattro piccoli lecci la cui cura e manutenzione verrà presa in carico proprio dal nostro gruppo territoriale.

L’ambiente è da sempre parte integrante del programma del Movimento cinque stelle ed è sempre più necessario tutelare questo importante patrimonio verde che negli ultimi tempi ha subito forti trasformazioni negative. Molti dei gruppi Movimento cinque stelle in tutt’Italia (compreso anche Giuseppe Conte che ieri a Roma ha piantato un nuovo albero) hanno piantato alberi di vario tipo, incrementando la crescita del verde.

Ringraziamo Massimiliano Pignotti per aver donato le piante e il Consigliere Comunale di Castelfiorentino M5S Fabrizio Macchi per aver reso possibile la piantumazione. Ringraziamo anche tutti i presenti. La prossima piantumazione avverrà nel Comune di Fucecchio, di cui presto comunicheremo data e luogo!

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa-Fucecchio