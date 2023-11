Assegnati all'associazione Frida i locali dell'ex anagrafe

I locali degli ex uffici anagrafe di via dei Beccai a San Miniato Basso sono stati assegnati all'associazione Frida - Donne che sostengono donne Aps. Il Comune, proprietario dell'immobile, dopo il trasferimento dei servizi demografici nella nuova sede di via Aporti, tramite un bando, aveva messo questi spazi a disposizione delle associazioni del terzo settore, con la finalità di utilizzarli per attività inerenti all'ambito sociale, di interesse pubblico e senza scopo di lucro. Al bando hanno partecipato tre associazioni territoriali, tra queste Frida è risultata la più rispondente a quanto richiesto, ottenendo così il maggior punteggio e aggiudicandosi gli spazi. "Si tratta di un comodato d'uso gratuito della durata di 5 anni, durante i quali tutte le spese relative alla gestione dell'immobile saranno a carico dei comodatari - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessora alle pari opportunità Elisa Montanelli -. L'associazione Frida, per vocazione e per mission, è risultata essere quella che maggiormente si avvicinava ai criteri richiesti dal bando, quelle finalità sociali che la nostra amministrazione aveva messo come condizione principale per l'assegnazione degli spazi. Vista la loro attività variegata e attiva su diversi fronti, hanno necessità di ulteriori spazi e siamo felici che questa sede possa tornare a nuova vita, mettendosi al servizio di uno scopo nobile come quello che Frida persegue da anni: l'eliminazione della violenza sulle donne. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, dopo la morte di Giulia Cecchettin e il ricordo di Elisa Amato che, anche quest'anno, abbiamo voluto omaggiare con la deposizione di un mazzo di fiori alla panchine in piazza Vittime di femminicidio, ci dimostrano come siamo ancora lontani dall'obiettivo. Ci è sembrato importante valorizzare il lavoro di un'associazione come Frida, anche attraverso l'assegnazione di questi nuovi spazi, un'azione concreta che consente a questo presidio territoriale di poter ampliare la loro attività".