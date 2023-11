Giammarco Sicuro, Andrea Fagioli e Ylenia Cecchetti: Vinci premia il giornalismo di qualità

Giammarco Sicuro, Andrea Fagioli e Ylenia Cecchetti sono i nomi dei giornalisti che saranno premiati per Li omini boni, appuntamento con il giornalismo d'autore dell'associazione Vinci nel Cuore.

Per il decennale un ritorno alle origini: l'evento si terrà sabato 16 dicembre alle 10.30 alla Biblioteca Leonardiana di Vinci, dove tutto ebbe inizio.

Il premio Li omini boni andrà al volto tv Giammarco Sicuro, inviato in zone di guerra per le testate Rai e autore del libro Grano. Storie e persone da una guerra lontana, dove racconta la vicenda in Ucraina.

Andrea Fagioli, critico tv e già direttore di Toscana Oggi, darà vita a un altro racconto della televisione. Mentre il premio per il cronista toscano Leonardo Berni sarà assegnato a Ylenia Cecchetti, cronista de La Nazione dell'Empolese.

