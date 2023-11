In vendita la latta di 'olio novo' disegnata dai ragazzi di Made in Sipario

Da oggi fino al 24 dicembre sugli scaffali dei punti vendita Coop arriva la latta da 5 litri di olio extravergine di oliva, 100% italiano, nuovo raccolto. Gli alberi di olivo disegnati che impreziosiscono il contenitore sono frutto della creatività e dell’abilità dei ragazzi della cooperativa sociale Made in Sipario di Firenze che, dal 2011, offre un’opportunità formativa e di lavoro a giovani adulti con disabilità intellettiva o in situazione di fragilità. Nel laboratorio di via degli Artisti, a Firenze, ogni giorno lavorano fianco a fianco per produrre oggetti come tovagliette, sottopentola, serviti da caffè. Qui, nel laboratorio, i ragazzi hanno lavorato tutti insieme per realizzare il disegno che, in occasione del Cinquantesimo di Unicoop Firenze, veste la latta di olio Fior fiore Coop: in una prima fasi i ragazzi hanno raccontato come immaginavano il disegno; tutti si sono poi documentati su libri e riviste per capire come realizzare l’opera. Il lavoro è stato per tutti un banco di prova: un gruppo di dieci persone ha disegnato il bozzetto ma poi tutti hanno contribuito, ciascuno con il suo talento, colorando, aggiungendo i particolari fino ad arrivare al risultato finale che oggi veste la latta in vendita nei Coop.fi.

Le dichiarazioni

Stefania Piccini, presidente cooperativa Made in Sipario

«Per i nostri ragazzi è stata una grande opportunità per far conoscere il loro talento e le capacità artistiche. Siamo felici di vedere le latte di olio Fior fiore sugli scaffali. Ringraziamo per la fiducia e siamo orgogliosi di aver collaborato proprio nel cinquantesimo anniversario di Unicoop Firenze».

Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze

«Il valore dell’olio nel nostro Paese e nei nostri territori va oltre la sfera economica, lo dimostra l’orgoglio con cui da paese a paese ci si contende la palma dell’olio più buono. E’ l’alimento cardine della sana dieta, è il prodotto simbolo della nostra alimentazione mediterranea: per la campagna dell’olio nuovo Fiore fiore, siamo molto felici di ospitare un’opera degli artisti speciali Made in Sipario che, con passione, hanno saputo vestire di creatività un prodotto che arriverà nelle case di tanti nostri soci e clienti. Ringraziamo le ragazze e i ragazzi di Made in Sipario e invitiamo i nostri soci ad acquistare la latta in versione speciale per il nostro Cinquantesimo».

Made in Sipario

Made in Sipario è una piccola cooperativa sociale, ma soprattutto un vero e proprio laboratorio artigiano dove i ragazzi e ragazze con disabilità possono mettersi in gioco sul serio. Ed è così, con la passione e l’attenzione al dettaglio, che nascono complementi di arredo e di design artistico, oggettistica per la casa e articoli da regalo, tutti rigorosamente decorati a mano da un gruppo di artisti speciali, proprio come amano definirsi. Il motto di Made in Sipario è “belli, utili, e non solo solidali” perché è dalla realizzazione personale che le persone fragili trovano un’occasione di rinascita e lo fanno producendo oggetti che portano colore nella vita di tutti i giorni. Dal 2013, accanto al laboratorio creativo, in via degli Artisti 41A Firenze, la cooperativa ha aperto un punto vendita al pubblico, dove i ragazzi hanno la possibilità di vendere le loro realizzazioni e di avere un rapporto diretto e personale con i clienti.

Fonte: Unicoop Firenze