Mostra sociale alla Fornace Pasquinucci

La mostra sociale sarà inaugurata sabato 2 dicembre alle ore 17 con la presentazione critica del prof. Lorenzo Poggi, docente di filosofia, socio storico del Gruppo.

Partecipano una cinquantina di soci, con opere, nel formato 50x 70, che faranno riferimento a tutte le forme espressive: pittura, scultura, ceramica, ceramica Raku, fotografia, illustrazione, multimediale, installazioni realizzate sia con tecniche tradizionali che innovative.

“Un evento d’arte con un brindisi, per augurare ai soci e ai visitatori, in prossimità delle feste natalizie, tranquillità. Viviamo in un mondo che si fa a pezzi, guerre fratricide, tanto dolore, l’arte può essere una via d’uscita, per ritrovare i valori dell’essere umano”, afferma la Presidente del Gruppo Lorella Consorti.

Quest’anno verrà esposto un piccolo Presepe realizzato dall’artista Pino Morena, partecipando all’itinerario sulla Natività, proposto dalla ProLoco del Comune di Capraia e Limite, con aperture ed orari previsti durante il periodo espositivo.

Alla mostra partecipa l’Associazione C.R.E.T.E Arteterapia, con l’esposizione delle opere in una sala apposita.

Da segnalare venerdì 15 dicembre ore 17 un evento musicale interessante, Mosaico, proposto dal chitarrista Giacomo Leoncini e dalla cantante Vittoria Geraci.

La mostra gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite e sarà visitabile fino a domenica 17 dicembre, dal giovedì alla domenica , con aperture dalle ore 17 alle ore 19.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa