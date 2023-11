Natale a Castelfranco, il centro si veste a festa con gli addobbi dei commercianti

Sarà un centro storico vestito a festa quello di Castelfranco di Sotto in occasione del prossimo Natale grazie alla straordinaria disponibilità del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco. I 30 commercianti e imprenditori aderenti alla nuova realtà costituitasi lo scorso marzo su impulso di Confcommercio Provincia di Pisa, si sono impegnati in prima persona acquistando 85 alberi di Natale, altrettanti fiocchi rossi e 250 palline di Natale per addobbare le strade del centro in modo da rendere ancor più accogliente, suggestivo e colorato il principale asse commerciale della città e le strade limitrofe in occasione delle festività natalizie.

“Grazie ai commercianti e a Confcommercio per questa attenzione che auspico possa rappresentare l'inizio di un percorso di collaborazione e confronto e che permetterà di legare sempre più Castelfranco e le sue attività, anche sviluppando progetti e idee per il futuro” afferma il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti.

“L'unione fa la forza: dobbiamo ringraziare uno ad uno i commercianti che hanno scelto di autofinanziarsi per abbellire il loro centro storico con l'approssimarsi delle feste di Natale” i complimenti del presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Quella di abbellire il paese per le festività è solo la prima di una serie di inizaitive che abbiamo in programma per il 2024” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco Paolo Marinari. “Una nobile iniziativa che permetterà anche di far addobbare l'albero di Natale al centro del paese direttamente dai bambini delle scuole dell'infanzia a cui abbiamo consegnato le palline”.

“Una dimostrazione tangibile del ruolo decisivo ricoperto da commercianti e negozi di vicinato nell'ideare e promuovere iniziative in grado di valorizzare e abbellire il territorio, specialmente in uno dei periodi dell'anno più importanti e significativi come quello delle festività natalizie” le parole del responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Gli 85 alberi di Natale decorati con i caratteristici fiocchi rossi saranno posizionati all'esterno delle attività aderenti e in corso Remo Bertoncini, via Cavour, via Calatafimi, piazza XX Settembre, via Gramsci, via Verdi, via Marconi, largo Carlo Alberto e via Dante.

Le 250 palline di Natale invece sono state consegnate alle scuole dell'infanzia di via Solferino e via Garibaldi e la scuola dell'infanzia Giovanni XXIII e faranno bella mostra nel grande albero di Natale che sarà allestito in piazza XX Settembre con le decorazioni realizzate da bambini e bambine. Un'iniziativa che vuole sensibilizzare le giovani generazioni e le famiglie invitandole ad acquistare presso le attività del paese, in particolare nel periodo natalizio.

L'acquisto degli addobbi è un'iniziativa organizzata e fortemente voluta da Centro Commerciale Naturale di Castelfranco, una realtà articolata composta da 30 imprenditori, commercianti e professionisti costituitasi proprio con il principale obiettivo di valorizzare il centro storico e rilanciare il tessuto commerciale del paese, in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa.

Gli addobbi sono stati acquistati grazie al contributo dei commercianti del Centro Commerciale Naturale e degli sponsor Naomi Lavorazione Pellami, Dover Shoes Store, Eugenio e Paolo Parrucchieri e Family Center.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa