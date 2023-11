Notte Rossa, una giornata tra cultura e solidarietà con Arci Siena

Cene, pranzi sociali, concerti, presentazioni di libri, tombole, attività per bambini, tornei, djset e iniziative di solidarietà. Sabato 2 dicembre torna anche in provincia di Siena la Notte Rossa promossa da Arci Toscana e giunta alla sua sesta edizione, che vedrà due appuntamenti di anteprima venerdì 1° dicembre.

“I circoli Arci nascono come luogo di socialità, solidarietà e cultura - afferma Serenella Pallecchi, presidente provinciale di Arci Siena aps - e rappresentano un presidio sociale importante per il nostro territorio. Vogliamo che la Notte Rossa sia, ancora una volta, un’occasione per tenere in vita questi spazi di aggregazione, avvicinare le nuove generazioni e sensibilizzarle alla solidarietà che è, da sempre, uno dei nostri valori portanti. La giornata sarà anche un’occasione per promuovere il tesseramento 2023-2024 e rafforzare l’impegno quotidiano dei nostri circoli e delle nostre associazioni”.

Venerdì 1° dicembre sarà la volta di ‘Aspettando la Notte Rossa’, che vedrà impegnati in una cena sociale, a partire dalle ore 20, il Circolo Arci La Quercia Sauro Francioni aps di Sovicille e il Circolo Arci XXV Aprile aps di Siena.

Sabato 2 dicembre la Notte Rossa partirà alle ore 15 con i tornei di calcetto e di freccette organizzati dal Circolo Arci San Lorenzo a Merse aps, frazione di Monticiano, che si chiuderanno alle ore 20 con cena sociale e musica dal vivo. Nell’occasione sarà attivata anche una raccolta fondi destinata alle popolazioni toscane colpite dall’alluvione delle scorse settimane. A Pancole, frazione di San Gimignano, il Circolo Arci I’Circolo aps e al Circolo Arci Ulignano aps organizzano dalle ore 17 alle ore 21, in collaborazione con Anpi San Gimignano e Dalet Illustrolibreria, un laboratorio per grandi e piccini intitolato ‘Leggere è sognare per mano altrui – storie di pace e diritti’. Al Circolo Arci Cultura e Sport aps di Siena, alle ore 17, ci sarà il laboratorio di fiabe e disegni per bambini e bambine seguito, alle ore 20.30, da una lezione di swing dance di coppia di Lindy Hop e Social Dance alle ore 21.30. Sempre alle ore 17 il Circolo Arci Montallese aps, nel comune di Chiusi, organizzerà ‘Castagnata, bruschette e olio nuovo’, mentre alle ore 17.30, al Circolo Arci Ponte a Tressa aps, nel comune di Monteroni d’Arbia, si terrà la presentazione del libro ‘Prima che il giorno sappia di esistere’ scritto da Fabrizio Fabiani che dialogherà con Cristina Pascucci. Alla presentazione seguirà un aperitivo. L’Associazione La Pigna aps di Monticiano, ancora alle ore 17, ospiterà una conferenza tenuta da Lea Cimino, dell’Università per Stranieri di Siena, sul tema ‘Gli Etruschi e l’olio’ affiancata da una raccolta fondi per le città toscane alluvionate. Nelle stanze del Circolo Arci Vivo Campiglia d’Orcia aps, a Castiglione d’Orcia, alle ore 17.30, sarà presentato il libro ‘Taxi Milano 25’ alla presenza dell’autrice Alessandra Cotoloni e di Zia Caterina, la nota tassista fiorentina di Milano 25. L’appuntamento sarà coordinato da Elena Salviucci e vedrà la presenza di alcuni medici e pediatre dell’ospedale Meyer di Firenze, che si uniranno alla cena sociale prevista per le ore 20 con ricavato devoluto in beneficenza all’associazione Milano 25. Presso il Circolo Arci Montalcino aps, invece, si potrà partecipare a un aperitivo con musica dal vivo dalle ore 18.30. Alle ore 20 inizieranno tutte le altre cene sociali, in programma nel Circolo Arci il Barbicone aps a Monticiano, nel Circolo Arci Ciciano aps, nel comune di Chiusdino, e nella Società di mutuo soccorso Il Risorgimento ai Due Ponti aps – Circolo Arci la Società odv – Associazione Punto 8 odv che prepareranno una cena libanese per la pace in Medio Oriente. Presso il Circolo Arci Castel San Gimignano aps, a Colle di Val d’Elsa, inoltre, sarà allestita la ‘Tombola Rossa’ a partire dalle ore 21.30, mentre alle ore 22.30 il Piranha Social Club proporrà Tecno Party con Wildrinaldi Djset.

Fonte: Arci provinciale di Siena