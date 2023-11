Pallavolo Certaldo batte Casentino, una trasferta da 3-1

Stefano Sassi, primo allenatore della Serie D Femminile dell’AP Pallavolo Certaldo, così commenta la vittoria in trasferta per 3-1 contro il Casentino Sport Club di domenica scorsa:

"Abbiamo vinto 3-1. Era una trasferta insidiosa nonostante l’ultima posizione in classifica della squadra ospite. Il Casentino aveva delle giocatrici che rientravano da infortuni proprio in occasione di questa gara. Era poi la trasferta più lunga del campionato. C’era quindi questa doppia insidia e infatti nel primo set abbiamo un po' pagato entrambe le cose con un gioco troppo lento. Poi ci siamo ripresi: va grosso merito alla squadra che è stata capace di attutire il colpo e di soffrire per rimontare e vincere".

Fonte: AP Pallavolo Certaldo