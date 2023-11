Primarie Pd Vinci, oltre 150 persone alla cena di finanziamento per Vanni

Venerdì 24 novembre alla casa del Popolo di Spicchio si è tenuta la prima cena di finanziamento a sostegno di Daniele Vanni per la candidatura a sindaco alle primarie del PD di Vinci.

Più di 150 le persone presenti, che hanno espresso il proprio appoggio all’aspirante candidato sindaco: molti gli apprezzamenti e le dichiarazioni di stima in una sala gremita di persone di tutte le età. Vanni ha ringraziato il comitato per l'ottimo lavoro fatto nelle prime iniziative e ha sottolineato l'importanza della numerosa partecipazione all'iniziativa dei tavoli tematici per la stesura del programma di qualche giorno prima.

Durante la serata, dove i volontari della Casa del Popolo di Spicchio hanno curato la cena e l’accoglienza dei commensali, non sono mancati gli interventi e soprattutto non è mancato un minuto di rumore, in vista del 25 novembre, in onore di Giulia Cecchettin, di Klodiana Vefa e di tutte le altre vittime di femminicidio, che dall’inizio del 2023 sono state più di 100. Un momento molto toccante, estremamente sentito, che è stato accolto con grande rispetto ed emozione da parte di tutti i presenti.

Venerdì 1 dicembre alla Casa del popolo di Apparita è prevista una nuova cena di finanziamento, mentre i primi appuntamenti per la presentazione del programma saranno lunedì 4 dicembre ore 21.15 alla Casa del Popolo di Vinci e lunedì 11 dicembre ore 21.15 alla Casa del Popolo di Sovigliana.

Fonte: Ufficio Stampa