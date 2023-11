Caso Ragusa, finisce all'asta l'autoscuola della famiglia Logli

L'autoscuola Futura è in vendita. Il locale tristemente noto di Gello è finito all'asta e c'è tempo fino all'11 gennaio 2024 per le offerte, la vendita all'incanto sarà il giorno successivo. Proprio in quel periodo saranno dodici esatti gli anni passati dalla sparizione di Roberta Ragusa, il cui nome è legato all'esercizio.

L'autoscuola si trova a San Giuliano Terme, vicino alla casa dove Ragusa e il marito Antonio Logli hanno vissuto. La Futura, fondata dal padre di Antonio, ha cessato le attività a giugno 2023 anche se era finita nelle cronache di tutta Italia dopo la scomparsa della donna nel 2012.

Logli al momento si trova in carcere, la giustizia italiana lo ha ritenuto colpevole del femminicidio della moglie della quale avrebbe fatto sparire il cadavere.

L'autoscuola andrà all'asta e il prezzo di base è di poco più di un milione di euro. Si trova in via Ulisse Dini a Gello al civico 210.