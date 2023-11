Rigenerazione urbana, Anci Toscana in Cina

Anci Toscana sbarca in Cina nel nome della rigenerazione urbana e degli usi temporanei. In questi giorni una delegazione guidata dal direttore Simone Gheri è ospite dell’University of design and innovation Tongji di Shangai, nel quadro delle iniziative del progetto europeo T-Factor, guidato dall'associazione dei Comuni toscani con il coinvolgimento di 25 partner in 12 paesi, compresa appunto la Cina.