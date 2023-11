Sono al lavoro da stamani alla Biblioteca delle Oblate di Firenze i tecnici intervenuti per ripristinare il sistema di riscaldamento interessato da un guasto all’impianto. La struttura, al momento chiusa, sarà riaperta non appena terminerà l’intervento di ripristino. Data la presenza di una perdita importante nell’impianto, si prevede di risolvere il problema in un paio di giorni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa