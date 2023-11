Ristrutturata la sede dei Testimoni di Geova a Fucecchio

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della Sala del Regno dei Testimoni di Geova del comune di Fucecchio. L’ammodernamento della struttura è stato realizzato da ditte locali e da squadre di volontari religiosi locali e provenienti da 13 regioni d’Italia, per un totale di 360 volontari che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza.

Uno degli obiettivi del progetto è stato l’abbattimento di ogni barriera architettonica, Carmine Chianese, capo cantiere, spiega: “Alcuni aspetti della ristrutturazione sono state le opere di adeguamento per rendere tutti i locali e relativi servizi accessibili ai portatori di handicap come l’installazione di un ascensore esterno e la ricostruzione dei servizi igienici per favorire chi ha particolari necessità.”

Il nuovo luogo di culto ospiterà gli oltre 300 Testimoni di Geova della zona. Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova per Toscana e Liguria, aggiunge: “Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente. Ciò contribuirà a un miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale. Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno dei Testimoni di Geova si esamina ciò che dice la Bibbia e come mettere in pratica i suoi saggi consigli nella vita di tutti i giorni.”

Il Sindaco Alessio Spinelli spiega il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività: “Il nostro territorio accoglie questo importante edificio e luogo di fede fin dagli anni '90 quando, a seguito di una donazione, fu possibile avere un terreno dove realizzarlo. Colgo l'occasione per rivolgere un plauso particolare alla vostra Congregazione e a tutte le associazioni culturali e religiose che arricchiscono la nostra comunità.”.

La ristrutturazione della Sala del Regno di Fucecchio è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti. Per ulteriori informazioni visitate il sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org.

Fonte: Testimoni di Geova per Liguria e Toscana - Ufficio stampa