Shalom ricorda il vescovo Ricci nell'Abbazia di San Salvatore a Fucecchio

Martedì 28 novembre alle 18,00 nell'Abbazia di San Salvatore a Fucecchio il Movimento Shalom ricorda il 15° anniversario della morte del Grande Vescovo Mons. Edoardo Ricci, per lunghi anni presidente onorario della nostra associazione. Indimenticabile per il suo attaccamento ai nostri valori, la sua partecipazione attiva a tutte le nostre iniziative, compresi viaggi umanitari in Africa, Asia,America Latina. Indimenticabile per la sua generosità, apicoltore esperto che faceva produrre miele a sostegno dei nostri progetti.

Lo rivediamo ai nostri campeggi estivi, invincibile giocatore di carte e animatore dei fuochi di bivacco con la sua stupenda voce.

Lo raggiunga la nostra riconoscenza e l'immutato affetto.