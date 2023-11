Una nuova caserma dei vigili del fuoco a San Casciano, l'edificio lo mette il Comune

Si è tenuto alcune ore fa presso il palazzo comunale di San Casciano in Val di Pesa l’incontro tra il sindaco Roberto Ciappi e il Comandante di Firenze Ingegnere Marisa Cesario per la consegna delle chiavi della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco dove da questa mattina hanno preso servizio h24 i Vigili del Fuoco permanenti nel nuovo distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, un edificio di nuova costruzione di proprietà del Comune, realizzato per accogliere la caserma dei Vigili del Fuoco.

Ad esprimere soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto che ha richiesto un consistente investimento all’amministrazione comunale pari a un milione e 200mila euro euro è il sindaco Roberto Ciappi che ha seguito passo passo lo sviluppo dell’intervento e la realizzazione dell’opera pubblica, una delle più rilevanti del mandato. “E’ un momento storico, di grande centralità per tutto il territorio chiantigiano – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – l’opera nasce da un complesso percorso che ha visto l’amministrazione comunale protagonista di una scelta mirata ad incrementare le potenzialità e le condizioni di sicurezza del Chianti”.

“Sono due gli obiettivi raggiunti di cui siamo particolarmente orgogliosi - continua il primo cittadino - da un lato l'aver acquisito a San Casciano la presenza di un importantissimo organo istituzionale preposto alla sicurezza, il distaccamento dei Vigili del Fuoco svolgerà funzioni relative al soccorso pubblico, alla difesa civile, alla prevenzione e all’estinzione degli incendi su tutto il territorio chiantigiano”. L’altro punto di valore dell’operazione messa in campo dal Comune è la realizzazione concreta dell’edificio, "la costruzione della Caserma situata nell’area artigianale del Bardella - rimarca il sindaco - resa possibile da un impegno finanziario dell’amministrazione comunale che supera il milione di euro".

“Il nuovo edificio – precisa il sindaco - ospita la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco e si estende complessivamente su una superficie di 677 metri quadrati cui si aggiungono le aree esterne”. Nell’immobile comunale trovano spazio anche la sede dei Carabinieri Forestali, la struttura del centro operativo comunale, precedentemente ospitata tra le sale della sede della Racchetta e la sede della dei Vigili del Fuoco del Corpo Forestale dello Stato, un doppio punto di riferimento toscano per la sicurezza del territorio e della popolazione. Vi sono inoltre il cantiere comunale, un'autofficina, una falegnameria, depositi per i materiali, una sala riunioni e gli spogliatoi del personale tecnico.