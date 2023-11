Addio al dottor Alessandro Bini, diresse la Pediatria a Empoli

Lutto a Empoli. Il presidente dell'Avis locale Luciano Ramazzotti e l'intero consiglio piangono la scomparsa di Alessandro Bini, consigliere e fondatore dell'associazione dal 9 dicembre 1966.

In questi anni, spiega in una nota l'Avis, Bini ha aiutato l'associazione a crescere e a raggiungere importanti traguardi. Alessandro Bini, già dirigente della Unità Operativa di Pediatria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, era stato anche presidente dell'associazione Cittadini per la salute di Empoli. Dal 2008 organizzava incontri informativi e culturali a tutto tondo, spesso ospitati proprio nella sede Avis di Serravalle.

La stessa associazione ha commentato: "Era una persona speciale che era riuscito a creare una associazione fondata sulla collaborazione e unione che forniva ai cittadini iscritti e non, uno strumento di conoscenza e aiuto. Alessandro lasci un vuoto incolmabile, ti auguriamo buon viaggio".

Era anche uno sportivo, come il figlio Andrea, di cui abbiamo raccontato su queste pagine la sua impresa ciclistica di 2.100 km in soli 8 giorni.