Cassonetti digitali, la consegna del materiale alle Piagge

La digitalizzazione dei cassonetti a Firenze prosegue. La zona attualmente interessate è quella delle Piagge, dove gli operatori stanno provvedendo alla distribuzione delle chiavette elettroniche alle quasi 2200 utenze del quartiere occidentale fiorentino.

Alle Piagge sono previsti oltre 210 nuovi contenitori messi a terra, per un totale di 35 postazioni, che potranno essere utilizzati con la chiavetta o dal telefono cellulare tramite Aprilo!, la app dedicata al servizio.

La chiavetta, chiamata anche A-pass, serve a conferire tutti i rifiuti tranne il vetro; grazie ad A-pass sarà possibile monitorare gli inserimenti e migliorare la qualità dei materiali inseriti.

Chi non dovesse essere in casa al momento della consegna della chiavetta può ritirare il materiale dal 29 novembre al 9 dicembre al punto informativo della Unicoop "Le Piagge" in via Lombardia 17, ogni mercoledì dalle 13.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure in via Nigetti 18, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30.