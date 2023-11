Nasce il Comitato della 'contrada dimenticata', iniziativa di Natale per il quartiere dell'ospedale di San Miniato

Quello che un tempo era luogo di palazzi storici di illustre casate nobiliari, adesso è un quartiere del centro storico di San Miniato che ha perso un po' di smalto e di attrattiva. Ma a tentare di invertire la rotta ci ha pensato un gruppo di residenti volenterosi, che non si rassegnano a vedere 'morire' le piazze e le strade.

Un mese fa è nato il Comitato Cittadino Contrada Poggighisi, in onore dell'antica omonima suddivisione del centro, da piazzetta di Pancole fino a piazza XX Settembre, dove ha sede l'ospedale Degl'Infermi.

Gli stessi cittadini l'hanno soprannominata 'la contrada dimenticata', proprio perché fa parte del centro storico ma è distante dalle attività culturali del centro, eccezion fatta per il Palio di San Rocco. Le zone che comprendono la contrada sono la già citata piazza XX Settembre, via Bagnoli, via Ferrucci e vicolo Borghizzi.

Il neo presidente del comitato Marco Magnani ha già in cantiere la prima iniziativa: addobbare porte e portoni delle abitazioni con dei fiocchi rossi e illuminare gli alberi della piazza dell'ospedale. "Vogliamo sottolineare l'intento che ha portato a costituire il comitato, ossia quello di stimolare il sentimento di appartenenza e di solidarietà verso il proprio quartiere", ha commentato Magnani al debutto dell'iniziativa.