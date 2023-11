Fondazione Fratini, raccolti 80mila euro. Andranno ad alluvionati e per un'auto per Andrea Papi

Una serata di beneficenza per realizzare due nuovi obiettivi. Si è svolto lo scorso 23 novembre, a Palazzo Gondi, il charity party organizzato dalla Fondazione Fiorenzo Fratini che ha visto la partecipazione di 280 persone. Durante la serata sono stati raccolti 80 mila euro: di questi, parte sono destinati all’acquisto di un’autovettura adattata in modo particolare per Andrea Papi, che ha perso parte dell’arto inferiore destro a causa di un incidente stradale, e la restante parte per sostenere le persone, le famiglie e le piccole realtà produttive di Campi Bisenzio colpite dall’alluvione di inizio novembre.

Questa specifica raccolta fondi, lanciata durante la serata dalla Fondazione Fratini, prosegue ed è possibile continuare a donare attraverso bonifico bancario:

Fondazione Fiorenzo Fratini ETS

INTESA SAN PAOLO - PRIVATE BANKING

IBAN: IT68I03239016001 00000 136 483

Causale: “Fondazione Liberale”

“Questo fantastico risultato, grazie alla generosità di molti, ci permetterà inoltre di donare anche quest’anno 800 pasti durante il Pranzo di Natale dedicato alle persone meno abbienti, che si terrà nella Basilica di San Lorenzo il 25 dicembre, un importante appuntamento al quale la Fondazione Fiorenzo Fratini, insieme alla Comunità di Sant’Egidio, non potrà mancare” ha affermato Giovanna Cammi Fratini, presidente della Fondazione Fiorenzo Fratini.

Durante la serata, presentata da Anna Maria Tossani e Veronica Bellandi Bulgari, sono intervenuti, tra gli altri, in rappresentanza delle istituzioni: Eugenio Giani presidente della Regione Toscana, Dario Nardella sindaco di Firenze, Sara Funaro assessora al Welfare del Comune di Firenze. L’evento è stato accompagnato dalla musica selezionata dal Dj Enrico Tagliaferri e dai giochi di prestigio di Francesco Micheloni.