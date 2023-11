Furto di pellame da Balenciaga a Cerreto, la guardia giurata spara per fermare la fuga

Colpaccio a Balenciaga a Cerreto Guidi, l'azienda di alta moda che ha trovato la sua sede sui colli dell'Empolese nella ex Enny.

Ieri sera, alle 23.30 circa, dei malviventi a bordo di tre mezzi hanno spaccato una vetrata del laboratorio di pelletteria, portando via del pellame in lavorazione.

Nella fuga, i ladri hanno speronato l'auto della guardia giurata subito intervenuta non appena è suonato l'allarme. La guardia giurata ha sparato dei colpi con la sua pistola in dotazione, senza però bloccare la fuga. Non ci sono feriti. Sta ai carabinieri della compagnia di Empoli indagare e rintracciare i ladri.

Non è nota l'entità del bottino.