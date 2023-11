Gazebo Lega con il candidato Cordone: "Taric ed eco-compattatori, ecco come la pensiamo"

Il Candidato a Sindaco di Fucecchio della Lega Salvini Premier, Marco Cordone, sarà domani 29 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ad un apposito Gazebo allestito all'ingresso del Mercato Settimanale in piazza XX Settembre, lato Bar Giuliano per ascoltare la cittadinanza. Cordone che è anche il Segretario Locale del Carroccio, in tema di gestione e smaltimento dei rifiuti, ricorda che il gruppo della Lega in Consiglio Comunale, ha sempre votato contro a tutte le delibere che riguardano la Taric, la tariffa corrispettiva che così com'è congegnata non va bene perché alla fine corrisponde alla Tari con l'iva e purtroppo le più penalizzate sono le utenze domestiche. Inoltre, Marco Cordone insieme al Vicesegretario Cartocci, si chiede che fine abbia fatto il progetto degli eco-compattatori a Fucecchio, progetto proposto e riproposto dalla Lega all'Amministrazione Comunale, ormai già da qualche anno. Speriamo che non si sia perso per strada.