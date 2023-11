Sabato 2 dicembre si terrà l'incontro dedicato a "Il valore delle foreste evolute e il loro uso responsabile", con la relazione di Alessandro Bottacci, forestale, già direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

L'appuntamento è fissato per le 17.15 alla Fondazione Montanelli Bassi in via G. di San Giorgio 2 a Fucecchio, all'interno dei locali del Palazzo della Volta.

Informazioni al 3281289087.