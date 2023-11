In ospedale 17enne trovata in stato di alterazione in zona stazione a Empoli

Finisce in pronto soccorso una 17enne trovata in stato di alterazione per alcol o sostanze stupefacenti nella notte nei pressi della stazione di Empoli.

Dopo l'una di notte, sono stati chiamati i sanitari del 118 in piazza Don Minzoni per la giovane, che inizialmente pareva in grave stato di salute. Fortunatamente, i sanitari della Pubblica assistenza di Empoli hanno accertato che la minore non fosse in grave pericolo.

È stata comunque portata in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe in codice giallo.

Da tempo la situazione della stazione è sotto l'attenzione delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale. Fino al 9 gennaio 2024 sussiste il divieto di consumo di bevande alcoliche in piazza Don Minzoni e nelle aree circostanti. In più, sul versante microcriminalità, è stata disposta l'installazione di nuove telecamere per monitorare per intero l'area.