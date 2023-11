Macellaio pistoiese sul podio della battuta di carne in Piemonte

Da Pistoia nella patria della battuta di carne finiscono sul podio di un concorso per la tartare più buona.

Lo scorso 24 e 25 novembre il macellaio Sauro Vettori e lo chef Gianfranco Dainotti sono arrivati terzi al campionato di battuta al coltello, giunto alla decima edizione al Castello di Trinità (Cuneo). Il bronzo è arrivato nelle categorie 'Velocità con coltello a due mani' e nella 'Battuta più buona', oltre a una targa di merito.

Sauro Vettori, figlio di allevatori e macellaio da quando aveva 16 anni, è presidente di Federcarne Pistoia. Gianfranco Dainotti, originario dell'Agrigentino, vive in Toscana dal 2017 e insegna all'alberghiero 'Vasari' di Figline (Firenze). È un esperto di grani antichi e legumi.

Nel loro viaggio in Piemonte, i due hanno portato molte eccellenze toscane in degustazione, come un gin prodotto a Reggello, olio e vino da Carmignano, il Chianti di Greve e un tocco di Sicilia con dei pistilli di zafferano.