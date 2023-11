Maltrattamenti in famiglia, il figlio minore fa trovare la pistola nascosta dal padre

Un 51enne italiano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione dai carabinieri di Montecatini Terme. I militari hanno ricevuto al 112 una segnalazione per una lite tra una coppia. La 38enne straniera era la vittima indiscussa, spaventata dalla violenza del marito, alla presenza dei tre figli minori.

Però la situazione era di apparente calma, cosa che non ha convinto i carabinieri. Questi hanno poi parlato in separata sede con la donna, convincendola a parlare delle situazioni di maltrattamento che stava vivendo. Dal 2020, per la gelosia del marito, era sottoposta a continue vessazioni, dai controlli continui al cellulare passando per l'isolamento verso amici e amiche fino alle minacce di morte.

Uno dei figli, rassicurato dalla presenza delle forze dell'ordine, ha contribuito in modo sensibile alle indagini, dicendo che il padre aveva nascosto quel che pareva essere una pistola tra la cintura e i pantaloni. Il controllo ha portato a rinvenire una Beretta calibro 9, con munizioni e matricola abrasa, in un capanno degli attrezzi vicino casa. Da qui è scattato l'arresto e il trasferimento in carcere.