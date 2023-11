Il Grinch dà il via al Natale di Castelfiorentino

Lo hanno definito scontroso, solitario, irascibile, senza cuore. Una creatura immaginaria, brutta, pelosa e di colore verde, che rappresenta tutti coloro che, per varie ragioni, non amano il Natale. E’ il personaggio del “Grinch”, protagonista di un libro per bambini che ha riscosso grande successo, e che sabato pomeriggio (dalle 17.00 in poi) assumerà sembianze umane per dare il via al “Natale in centro” a Castelfiorentino, kermesse natalizia che durerà fino al 7 gennaio. Partendo da via Garibaldi, il “Grinch” si sposterà lungo le altre vie del centro commerciale naturale insieme a una ventina di “Babbo Natale” in carne e ossa, rigorosamente ai suoi ordini, per far divertire grandi e piccini, e magari offrire loro la possibilità di scattare una foto-ricordo originale, approfittando delle postazioni luminose (“selfie point”) disseminate nel centro urbano.

Non mancheranno giochi e laboratori, rivolti ai bambini e anche agli adulti: Oltre al Museo Be.Go (ore 15.00/1900, “Be.Go in gioco”) da segnalare “Taste the waste”, un percorso sensoriale tra gusto ed esplorazione materica, laboratorio con oggetti di scarto di plastica su tavoli luminosi abbinato alla degustazione di cocktail del tutto particolari. In Piazza Gramsci, oltre alle giostre e agli intrattenimenti per bambini, sarà inoltre allestito uno “Chalet natalizio” che ogni week end (sabato e domenica) somministrerà vin brulé, dolci e delizie di ogni tipo (crepes, cioccolate calde, ecc..) mentre domenica 3 dicembre largo alla esibizione di “Break dance” con ballerini che indosseranno per l’occasione un abbigliamento in sintonia con l’atmosfera del Natale.

IL “Natale in centro” riprenderà inoltre l’8 dicembre e ogni sabato e domenica con nuovi spettacoli teatrali, gli imperdibili “Babbo Natale” in bici de “La Rotonda”, fiabe animate, laboratori creativi e interventi comico clowneschi. “Natale in centro” è promosso dall’associazione del CCN Tre Piazze, in collaborazione con Comune di Castelfiorentino, Confesercenti, Museo Be.Go, Cetra, Sistemi Ludici, Trivia APS, TeatroCastello, Teatro C’Art, Passi di Luce, Gat Teatro.

Il Natale in centro a Castelfiorentino – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – è un’opportunità da non perdere per far divertire i propri bambini con i numerosi “Babbi Natale” che cammineranno per le vie del centro cittadino, con la sorpresa magari di imbattersi in qualche personaggio bizzarro come il “Grinch”, i “Babbi Natale” in bicicletta, oppure assistere ai numerosi spettacoli teatrali all’aperto organizzati dalle compagnie del nostro territorio, che anche in questa occasione ringrazio per la loro preziosa collaborazione. Invito pertanto tutti i cittadini, in modo particolare i genitori e i nonni, a fare due passi in centro con i loro figli e nipoti perché ci saranno tante opportunità per assaporare appieno la magia del Natale”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa