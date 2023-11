Omaggio a Mozart nell’anniversario della morte: due serate a Firenze

Nell’anniversario della morte di Wolfgang Amadeus Mozart, Orchestra da Camera Fiorentina e Coro Harmonia Cantata rendono omaggio al grande compositore con due concerti, domenica 3 e lunedì 4 dicembre, all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze, nell’ambito del Festival della Liuteria Toscana.

Al centro delle serate non può esserci che la “Messa di Requiem”, ultima struggente pagina di Mozart. Opera incompiuta – a terminarla fu l’amico e collega Franz Xaver Süssmayr - la “Messa di Requiem” rappresenta il confronto dell’uomo con una delle sue più grandi angosce, la morte. In un canto che si eleva al cielo, si fondono - e si scontrano - così l’immagine della perdita con la potenza magnanima di Dio.

Per l’occasione l’Orchestra da Camera Fiorentina si presenta al gran completo (34 elementi) insieme al Coro Harmonia Cantata diretto da Raffaele Puccianti. Voci soliste il soprano Paola Cigna, il mezzosoprano Patrizio Scivoletto, il tenore russo Vladimir Reutov e il basso Diego Colli. Sul podio sale Giovan Battista Varoli, direttore del coro Raffaele Puccianti.

Saranno impiegati strumenti storici realizzati dalla famiglia Vettori, che da tre generazioni forgia violini, viole e violoncelli per i maggiori musicisti del pianeta.

Inizio concerti ore 21. Biglietti 15/20 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, sul sito ufficiale, su Ticketone e nei punti Box Office Toscana. Riduzioni per studenti, over 65 e soci Unicoop Firenze. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333.7883225.

Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con il Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Conservatorio Cherubini Firenze e Fondazione CR Firenze. Direzione artistica a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta.

Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it.

