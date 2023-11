Pd San Miniato, si dimette Bonaccorsi. Eletto segretario Vincenzo Mastroianni

Vincenzo Mastroianni è stato eletto segretario dell’Unione comunale del PD di San Miniato. Succede ad Azzurra Bonaccorsi che si era dimessa, due settimane fa, per motivi personali.

Mastroianni, 65 anni, impiegato in un Istituto credito, ha maturato una lunga esperienza politica di Partito, nelle Istituzioni locali e nel mondo dell’associazionismo del nostro territorio.

Dal 1990 al 1995 è stato consigliere comunale, di minoranza, per la DC durante il primo mandato del sindaco Alfonso Lippi.

Dal 2000 al 2004 è consigliere per il Partito popolare, nella maggioranza che sostiene l’amministrazione con sindaco Angelo Frosini.

Nel 2006 aderisce ai Democratici di Sinistra (DS) ed è particolarmente attivo in ruoli di carattere organizzativo.

Aderisce al Partito Democratico, nel 2007, fin dal momento della sua fondazione, assumendo la carica di tesoriere e divenendo un punto di riferimento di tutto il PD, in particolare nella gestione delle due Feste de l’Unità: quella estiva a San Miniato Basso e quella autunnale nel centro storico di San Miniato.

L’Assemblea dell’Unione Comunale del PD lo ha eletto Segretario all’unanimità a scrutinio segreto.

“Ringrazio tutti - ha dichiarato Mastroianni dopo la proclamazione -. Assumendo questo incarico, metterò tutto il mio impegno per favorire la partecipazione attiva degli iscritti, per spingere il PD verso il rinnovamento, per coinvolgere i tanti elettori che hanno partecipato alle Primarie del febbraio scorso, per ascoltare tutti i cittadini”.

E ha concluso: "La strada verso il rinnovamento del PD e della Sinistra è lunga e complessa. Dobbiamo contribuire a costruire nel Paese l’alternativa alla Destra. E lo dobbiamo fare a partire dalle prossime scadenze: le elezioni europee e le elezioni amministrative. Perciò chiedo il massimo impegno e una più attiva partecipazione. Buon lavoro a tutti noi”.