Giacomo Puccini, 99esimo anniversario dalla scomparsa: celebrazioni a Viareggio

La Città di Viareggio con la Fondazione Festival Pucciniano e la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini ricordano e celebrano, come ogni anno, il Maestro nell’anniversario della scomparsa.

Alle ore 11, alla presenza delle Autorità, la cerimonia di deposizione della corona di alloro. Saranno i carabinieri in alta uniforme a deporre la corona alla statua del Maestro sul piazzale Belvedere prima dell’omaggio alla tomba nella casa che oggi accoglie le sue spoglie ma che per trenta anni è stata la sua dimora eletta.

Una commemorazione suggellata dalla musica, dalla sua musica, interpretata dalla Corale Giacomo Puccini accompagnata al pianoforte da Silvia Gasperini. Giacomo Puccini si spense a Bruxelles il 29 novembre del 1924 ma le sue spoglie furono tumulate a Torre del Lago solo 2 anni dopo , il 29 novembre 1926 nel mausoleo che il figlio Antonio aveva fatto costruire nella villa di Torre del Lago.

Una moltitudine di uomini e donne arrivati a Torre del lago anche con treni speciali rese omaggio al Maestro al funerale di Torre del Lago. Lorenzo Viani scrisse: "Stamani estatici, stupiti, con un silenzio di grandi occhi aperti, gli uomini nudi della boscaglia, i cacciatori del luogo, i barcaioli e le loro donne luttate seguivano il feretro. L’avevano visto tante volte, il Maestro, loquace e arguto al volante della sua macchina o al timone della barca che si erano fatti quasi l’illusione che Egli sfuggisse alle leggi che regolano e governano la materia".

Il Comitato incaricato di organizzare la cerimonia funebre così invitava i cittadini a celebrare il Maestro: “Mettete al davanzale i vivi colori, le ginestre già in fiore, le coperte più belle: non è un funerale che passa, Giacomo Puccini non è morto! Da oggi la fucina del Maestro fatta Casa della Nazione, sarà meta ai pellegrini dell’amore sparsi nel travagliato mondo".

Nella stessa giornata di mercoledì 29 novembre, alle ore 16 presso la Galleria di arte moderna e contemporanea, si ritroveranno anche le Istituzioni Pucciniane impegnate nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio del Maestro. Un incontro dal titolo "Conoscere Puccini: stati generali delle istituzioni pucciniane". Un primo incontro pubblico tra istituzioni che in modi diversi hanno a cuore il patrimonio pucciniano, con l’intento di creare una rete organica e operativa per il futuro, sistematizzando le collaborazioni già esistenti tra i singoli. L’intento è e quello di trasmettere l’idea che la conoscenza di Puccini, in senso lato, può e deve crescere, per spazzare via luoghi comuni e interpretazioni fuorvianti. Un incontro promosso da Fondazione Festival Pucciniano, Centro Studi Giacomo Puccini, Fondazione Simonetta Puccini, Fondazione Giacomo Puccini, Archivio Ricordi, Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini, Associazione Lucchesi nel Mondo.

Fonte: Ufficio Stampa