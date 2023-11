"È quasi Natale": grande successo per l'iniziativa che anticipa le feste a Capanne

L'attesa delle feste si trasforma in un autentico spettacolo per tutte le età, con tantissime famiglie e bambini ad affollare piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Capanne, per la prima edizione di “È quasi Natale”, la nuovissima manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e il Centro Commerciale Naturale di Capanne, con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e il contributo di Nicole Pavimentazioni, Edil4 e Amatori Capanne..

“Già dalle mattina grandi e piccoli hanno cominciato a invadere la piazza, trasformata per l'occasione in un vero villaggio di Natale” il commento entusiasta del presidente del Centro Commerciale Naturale di Capanne Maurizio Di Gioia. “Un via vai di persone proseguito fino a sera, per un'iniziativa che tra mercatini, spettacoli di magia e passeggiate a cavallo ha regalato un'atmosfera gioiosa e frizzante, sicuramente il modo migliore per avvicinarsi alle festività”.

“Un grande successo possibile grazie a tutti i commercianti che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Capanne ha vissuto una giornata di allegria in attesa del Natale, con tante occasioni di shopping i banchi del mercatino artigianale e iniziative che hanno fatto divertire grandi e piccoli. Ci sono tutti i presupposti per fare di È quasi Natale a Capanne un appuntamento fisso, con l'auspicio di organizzare tante nuove iniziative anche in altri periodi dell'anno”.

Fonte: Confcommercio Pisa, ufficio stampa