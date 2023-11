Violenta 30enne in auto, arrestato 40enne a Pisa

Un 40enne italiano versiliese è stato arrestato per violenza sessuale aggravata verso una 30enne pisana in auto. Tra sabato e domenica scorsi la polizia è intervenuta alle 3.30 dopo la segnalazione di un cittadino. Aveva sentito urla e richieste di aiuto da parte di una donna in un'auto parcheggiata in via Roma, nei pressi dell'orto botanico.

Con il tempestivo intervento delle volanti l'abuso è stato interrotto. La giovane in stato di shock è stata soccorsa e trasferita in pronto soccorso. La prognosi è stata di 10 giorni. Il 40enne è stato trasferito ai domiciliari. La ragazza nei prossimi giorni presenterà formale denuncia per l’accaduto e l’intenzione di perseguire penalmente l’autore del fatto reato.